Могерини: Евросоюз помог Украине выбраться из кризиса
12:45 02.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пакет помощи для Украины, предоставленный Евросоюзом за последние пять лет, стал крупнейшим за всю историю сообщества. Об этом заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, выступая на ежегодной конференции европейских послов в Брюсселе.
"Конфликт на Украине еще не завершен, но за эти пять лет Украина прошла очень большой путь. Сегодня она более устойчивая страна, чем была пять лет назад, - сказала она. - За эти пять лет мы предоставили Украине самый большой пакет помощи в истории ЕС".
По ее словам, ЕС помог и помогает Киеву в сфере безопасности, в развитии страны, инфраструктуры, создании рабочих мест. Она подчеркнула, что именно помощь ЕС помогла Украине выбраться из кризиса.
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