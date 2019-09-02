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Могерини: Евросоюз помог Украине выбраться из кризиса

12:45 02.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пакет помощи для Украины, предоставленный Евросоюзом за последние пять лет, стал крупнейшим за всю историю сообщества. Об этом заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, выступая на ежегодной конференции европейских послов в Брюсселе.

"Конфликт на Украине еще не завершен, но за эти пять лет Украина прошла очень большой путь. Сегодня она более устойчивая страна, чем была пять лет назад, - сказала она. - За эти пять лет мы предоставили Украине самый большой пакет помощи в истории ЕС".

По ее словам, ЕС помог и помогает Киеву в сфере безопасности, в развитии страны, инфраструктуры, создании рабочих мест. Она подчеркнула, что именно помощь ЕС помогла Украине выбраться из кризиса.

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