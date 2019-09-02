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ГИК Петербурга официально аннулировал регистрацию кандидата Владимира Бортко

13:00 02.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкт-Петербургская избирательная комиссия (ГИК), рассмотрев заявление кандидата от КПРФ, режиссера Владимира Бортко об исключении его из числа кандидатов на выборах губернатора города, аннулировала его регистрацию, сообщили ТАСС в горизбиркоме.

"Рассмотрев указанное заявление, Санкт-Петербургская избирательная комиссия решила аннулировать регистрацию кандидата [Бортко Владимира Владимировича] на должность высшего должностного лица Санкт-Петербурга. <…> Территориальным и участковым избирательным комиссиям в Санкт-Петербурге поручено обеспечить исключение из избирательных бюллетеней для голосования <…> сведений о кандидате Бортко Владимире Владимировиче путем вычеркивания", - уточнили в горизбиркоме.

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