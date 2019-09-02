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НОВОСТИ

Священник объехал в бронемашине склады в Ачинске с Порт-Артурской иконой Божией Матери

13:15 02.09.2019

По благословению благочинного Ачинского округа Евгения Фролова, иерей Алексий Александров посетил воинскую часть в Каменке, где 5 августа произошёл пожар и последующие взрывы на складе боеприпасов. 

Он совершил молебен и объехал в бронемашине территорию складов с Порт-Артурской иконой Божией Матери. После этого окропил командный состав, военнослужащих и технику святой водой и раздал всему личному составу иконки Пресвятой Богородицы, - сообщает сайт achmag.ru

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