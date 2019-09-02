Семье Хомских суд объявил предупреждение
13:18 02.09.2019
Судья Никулинского районного суда Москвы Юлия Голянина отказалась лишать родительских прав супругов Петра и Елену Хомских из-за акции 3 августа, передает корреспондентка «Медиазоны» из суда. Родителям объявили предупреждение, чтобы они «изменили поведение», рассказал Хомский. Заседание проходило в закрытом режиме.
Иск в суд подавала прокуратура. По мнению ведомства, родители подвергли детей опасности, когда пришли вместе с ними в центр Москвы 3 сентября, - пишет "Медиазона".
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