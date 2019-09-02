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Москалькова отметила наступление "важного этапа в деэскалации российско-украинских отношений

13:40 02.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры об обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной продолжаются, требуется провести ряд юридических процедур. Об этом сообщила в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова.

"Сегодня очень важный этап в деэскалации российско-украинских отношений, очень важно, чтобы люди могли вернуться домой, для этого нужно провести целый ряд очень важных юридических процедур. Процесс начался, такие переговоры ведутся", - сказала она, выступая перед студентами Московского городского педагогического университета.

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