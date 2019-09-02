Москалькова отметила наступление "важного этапа в деэскалации российско-украинских отношений
13:40 02.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переговоры об обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной продолжаются, требуется провести ряд юридических процедур. Об этом сообщила в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова.
"Сегодня очень важный этап в деэскалации российско-украинских отношений, очень важно, чтобы люди могли вернуться домой, для этого нужно провести целый ряд очень важных юридических процедур. Процесс начался, такие переговоры ведутся", - сказала она, выступая перед студентами Московского городского педагогического университета.
НОВОСТИ
- 13:49 02.09.2019
- Зеленский приказал рыть окопы?
- 13:35 02.09.2019
- Оппозиция хочет согласовать митинг в Москве 14 сентября
- 13:18 02.09.2019
- Семье Хомских суд объявил предупреждение
- 13:15 02.09.2019
- Священник объехал в бронемашине склады в Ачинске с Порт-Артурской иконой Божией Матери
- 13:00 02.09.2019
- ГИК Петербурга официально аннулировал регистрацию кандидата Владимира Бортко
- 12:45 02.09.2019
- Могерини: Евросоюз помог Украине выбраться из кризиса
- 12:16 02.09.2019
- Рассмотрение иска о лишении семьи Хомских двух из трех детей закрыли от прессы
- 12:08 02.09.2019
- Глава правительства Эстонии написал поздравление с 1-м сентября на русском языке
- 11:42 02.09.2019
- В Москве с 14 по 16 сентября пройдет фестиваль циркового искусства
- 11:40 02.09.2019
- Матиос уволен с должности главного военного прокурора Украины - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать