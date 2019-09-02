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НОВОСТИ

Оппозиция хочет согласовать митинг в Москве 14 сентября

13:35 02.09.2019 Источник: РБК

Глава штаба политика Геннадия Гудкова, Эльвира Вихарева, подала московским властям уведомление о проведении митинга 14 сентября на проспекте Сахарова, сообщили РБКв штабе Дмитрия Гудкова.

Заявленная численность акции — 100 тыс. человек. В качестве цели мероприятия указан лозунг «За соблюдение прав человека, против насилия и политического преследования граждан».

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