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НОВОСТИ

Зеленский приказал рыть окопы?

13:49 02.09.2019 Источник: НГ-Online

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе Минобороны Андрею Загороднюку разработать план обороны государства от агрессии. Об этом он заявил на совещании с руководством кабмина, Верховной рады и силовых ведомств в Киеве. Трансляцию ведет телеканал ТСН.
«Оборона. Приоритет – мощная, боеспособная армия. Министру обороны — предложить изменения в законодательство, необходимые для строительства мощного войска. Разработать и утвердить план обороны и комплекс мер относительно обеспечения безопасности страны от агрессии», — заявил Зеленский (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Понятно, что «агрессия» против Украины, по мнению киевских политиков, возможна только со стороны России. Что примечательно: заявление украинского лидера совпало по времени  с проходящей в Берлине встрече представителей стран «нормандского формата». Кстати, новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, как сообщает Интерфакс, принимает участие в качестве советника президента Украины Владимира Зеленского. Советники лидеров стран «нормандской четверки» обсуждают подготовку к проведению саммита в этом формате. В «нормандский формат» по урегулированию конфликта на востоке Украины входят Германия, Россия, Украина и Франция. 

Андрей Рискин

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