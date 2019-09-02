0
0
123
НОВОСТИ

Путин решил сохранить режим ЧС в Иркутской области до решения вопросов с жильем

14:15 02.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введенный в Иркутской области режим чрезвычайной ситуации не будет снят до тех пор, пока не будут решены жилищные вопросы пострадавших от паводка. Об этом сообщил в понедельник президент РФ Владимир Путин.

"До тех пор пока все жилищные вопросы не закроем, [режим] ЧС я буду сохранять", - сказал Путин во время общения с жителями Тулуна, сильнее всего пострадавшего от стихии.

Президент увидел толпу местных жителей возле городской администрации и подошел к ним. Он сообщил, что уже 40 минут общался с местными жителями после посещения школы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:30 02.09.2019
Архитектурный проект Королевства Бахрейн получил в России премию "Ага Хана" за 2019 год
0
14
15:00 02.09.2019
Ураган "Дориан" на Багамах разрушил и нанес ущерб около 13 тыс. жилых домов
0
74
14:35 02.09.2019
Глава Госдепа США едет в Европу для проведения ряда закрытых встреч
0
101
14:20 02.09.2019
В каирской больнице умер посол России в Египте
0
142
14:18 02.09.2019
Глава штаба ОП Москвы предупредил о возможных провокациях на выборах
0
125
14:05 02.09.2019
Более 15 кг наркотиков нашли сотрудники Госавтоинспекции при проверке автомобиля
0
141
13:49 02.09.2019
Зеленский приказал рыть окопы?
0
204
13:40 02.09.2019
Москалькова отметила наступление "важного этапа в деэскалации российско-украинских отношений
0
183
13:35 02.09.2019
Оппозиция хочет согласовать митинг в Москве 14 сентября
0
173
13:18 02.09.2019
Семье Хомских суд объявил предупреждение
0
197

Возврат к списку