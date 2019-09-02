Путин решил сохранить режим ЧС в Иркутской области до решения вопросов с жильем

14:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введенный в Иркутской области режим чрезвычайной ситуации не будет снят до тех пор, пока не будут решены жилищные вопросы пострадавших от паводка. Об этом сообщил в понедельник президент РФ Владимир Путин.

"До тех пор пока все жилищные вопросы не закроем, [режим] ЧС я буду сохранять", - сказал Путин во время общения с жителями Тулуна, сильнее всего пострадавшего от стихии.

Президент увидел толпу местных жителей возле городской администрации и подошел к ним. Он сообщил, что уже 40 минут общался с местными жителями после посещения школы.