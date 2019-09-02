Ураган "Дориан" на Багамах разрушил и нанес ущерб около 13 тыс. жилых домов
15:00 02.09.2019 Источник: Интерфакс
ебенок погиб в результате удара урагана "Дориан" на северную часть Багамских островов, сообщает издание Bahamas Press. По его данным, жертвой на острове Абако стал 8-летний мальчик.
По словам матери ребенка, ее сын утонул. Отмечается, что пока нет данных о состоянии его сестры, которая пока считается пропавшей без вести. Если сообщения о гибели ребенка подтвердятся, то он будет считаться первым человеком, погибшим из-за "Дориана", отмечают американские СМИ.
Согласно данным Международного комитета Красного Креста (МККК), "Дориан" разрушил и нанес ущерб около 13 тыс. жилых домов на островах Большой Багама и Абако. В МККК сообщили, что выделили $252 тыс. для оказания помощи пострадавшим в результате "первой волны" урагана.
НОВОСТИ
- 15:30 02.09.2019
- Архитектурный проект Королевства Бахрейн получил в России премию "Ага Хана" за 2019 год
- 14:35 02.09.2019
- Глава Госдепа США едет в Европу для проведения ряда закрытых встреч
- 14:20 02.09.2019
- В каирской больнице умер посол России в Египте
- 14:18 02.09.2019
- Глава штаба ОП Москвы предупредил о возможных провокациях на выборах
- 14:15 02.09.2019
- Путин решил сохранить режим ЧС в Иркутской области до решения вопросов с жильем
- 14:05 02.09.2019
- Более 15 кг наркотиков нашли сотрудники Госавтоинспекции при проверке автомобиля
- 13:49 02.09.2019
- Зеленский приказал рыть окопы?
- 13:40 02.09.2019
- Москалькова отметила наступление "важного этапа в деэскалации российско-украинских отношений
- 13:35 02.09.2019
- Оппозиция хочет согласовать митинг в Москве 14 сентября
- 13:18 02.09.2019
- Семье Хомских суд объявил предупреждение
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать