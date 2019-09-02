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Ураган "Дориан" на Багамах разрушил и нанес ущерб около 13 тыс. жилых домов

15:00 02.09.2019 Источник: Интерфакс

ебенок погиб в результате удара урагана "Дориан" на северную часть Багамских островов, сообщает издание Bahamas Press. По его данным, жертвой на острове Абако стал 8-летний мальчик. 

По словам матери ребенка, ее сын утонул. Отмечается, что пока нет данных о состоянии его сестры, которая пока считается пропавшей без вести. Если сообщения о гибели ребенка подтвердятся, то он будет считаться первым человеком, погибшим из-за "Дориана", отмечают американские СМИ. 

Согласно данным Международного комитета Красного Креста (МККК), "Дориан" разрушил и нанес ущерб около 13 тыс. жилых домов на островах Большой Багама и Абако. В МККК сообщили, что выделили $252 тыс. для оказания помощи пострадавшим в результате "первой волны" урагана.

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