Более 15 кг наркотиков нашли сотрудники Госавтоинспекции при проверке автомобиля

14:05 Источник: НГ-Online

"Сотрудники Госавтоинспекции на улице Лунной городского округа Домодедово остановили автомобиль иностранного производства под управлением 29-летнего гражданина одного из государств Юго-Восточной Европы. При проверке документов мужчина заметно нервничал.

При осмотре транспортного средства полицейские обнаружили рюкзак, в котором находились многочисленные свертки прямоугольной формы. На место происшествия незамедлительно была вызвана следственно-оперативная группа. Изъято 160 плиток с гашишем общей массой свыше 15,5 килограмма, что подтверждено проведенным криминалистическим исследованием".

Предварительное расследование уголовного дела продолжается", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.