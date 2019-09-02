Более 15 кг наркотиков нашли сотрудники Госавтоинспекции при проверке автомобиля
14:05 02.09.2019 Источник: НГ-Online
"Сотрудники Госавтоинспекции на улице Лунной городского округа Домодедово остановили автомобиль иностранного производства под управлением 29-летнего гражданина одного из государств Юго-Восточной Европы. При проверке документов мужчина заметно нервничал.
При осмотре транспортного средства полицейские обнаружили рюкзак, в котором находились многочисленные свертки прямоугольной формы. На место происшествия незамедлительно была вызвана следственно-оперативная группа. Изъято 160 плиток с гашишем общей массой свыше 15,5 килограмма, что подтверждено проведенным криминалистическим исследованием".
Предварительное расследование уголовного дела продолжается", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
НОВОСТИ
- 15:30 02.09.2019
- Архитектурный проект Королевства Бахрейн получил в России премию "Ага Хана" за 2019 год
- 15:00 02.09.2019
- Ураган "Дориан" на Багамах разрушил и нанес ущерб около 13 тыс. жилых домов
- 14:35 02.09.2019
- Глава Госдепа США едет в Европу для проведения ряда закрытых встреч
- 14:20 02.09.2019
- В каирской больнице умер посол России в Египте
- 14:18 02.09.2019
- Глава штаба ОП Москвы предупредил о возможных провокациях на выборах
- 14:15 02.09.2019
- Путин решил сохранить режим ЧС в Иркутской области до решения вопросов с жильем
- 13:49 02.09.2019
- Зеленский приказал рыть окопы?
- 13:40 02.09.2019
- Москалькова отметила наступление "важного этапа в деэскалации российско-украинских отношений
- 13:35 02.09.2019
- Оппозиция хочет согласовать митинг в Москве 14 сентября
- 13:18 02.09.2019
- Семье Хомских суд объявил предупреждение
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать