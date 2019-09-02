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НОВОСТИ

Более 15 кг наркотиков нашли сотрудники Госавтоинспекции при проверке автомобиля

14:05 02.09.2019 Источник: НГ-Online

"Сотрудники Госавтоинспекции на улице Лунной городского округа Домодедово остановили автомобиль иностранного производства под управлением 29-летнего гражданина одного из государств Юго-Восточной Европы. При проверке документов мужчина заметно нервничал.

При осмотре транспортного средства полицейские обнаружили рюкзак, в котором находились многочисленные свертки прямоугольной формы. На место происшествия незамедлительно была вызвана следственно-оперативная группа. Изъято 160 плиток с гашишем общей массой свыше 15,5 килограмма, что подтверждено проведенным криминалистическим исследованием".

Предварительное расследование уголовного дела продолжается", -  сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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