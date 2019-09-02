В каирской больнице умер посол России в Египте

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол России в Египте Сергей Кирпиченко в понедельник умер в каирской больнице в возрасте 68 лет. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в Департаменте информации и печати МИД РФ.

"Сегодня утром в каирской больнице скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол России в Египте Сергей Вадимович Кирпиченко", - сказал собеседник агентства.