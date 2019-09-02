Глава штаба ОП Москвы предупредил о возможных провокациях на выборах
14:18 02.09.2019
Избирателям и участникам выборов следует быть готовыми к возможным провокациям 8 сентября, заявил глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. «Провокации - это часть любой политической борьбы. Они могут быть в день голосования. У нас есть опыт проверки сообщений. Лучше пусть будет ошибочное сообщение о провокациях, чем не будет сообщения вообще. Мы относимся к этому философски», - заявил Венедиктов.
Он также отметил рост интереса москвичей к участию в эксперименте по электронному голосованию в трех избирательных округах столицы. Попробовать проголосовать при помощи компьютера или смартфона без появления на избирательном участке готовы уже примерно 2% избирателей. «Резко повысилось количество желающих. Мы выходим на 2% вместо 1,5% избирателей», - заявил главред «Эха Москвы».
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