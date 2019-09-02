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Архитектурный проект Королевства Бахрейн получил в России премию "Ага Хана" за 2019 год

15:30 02.09.2019 Источник: НГ-Online

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Фото предоставлены 
пресс-службой посольства
Королевства Бахрейн в России
Проект «Возрождение города Мухаррак в королеве Бахрейн» получил в России премию "Ага Хана" в области архитектуры в Казани, Россия, наряду с пятью проектами из других стран.

Проект превратился в комплексную программу, направленную на восстановление баланса демографической ситуации в городе путем создания общественных пространств, создания общественных и культурных пространств и улучшения общественной среды.

«Еще раз Мухаррак доказывает, что он достоин человеческих и цивилизационных достижений. Вчера он стал столицей исламской культуры. Сегодня он получает новый культурный титул благодаря проекту «Возрождение Мухаррака», получив российскую премию «Ага Хана» за инженерию Архитектуры». Победа Королевства Бахрейн в одной из самых престижных наград в области архитектуры в Российской Федерации, во всем мире подчеркивает важность инвестиций в культурные элементы», - сказала Шейха Май бинт Мохаммед Аль Халифа.


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Она пояснила, что работа по возрождению цивилизованного и городского наследия (Мухаррака) продолжается благодаря завершению работы над оставшимися элементами участка Жемчужной дороги, включенной в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, и усилиями частного сектора в городе (Мухаррак), В дополнение к предоставлению (Мухаррак) своей роли в создании культурной мобильности, а также творческих и художественных и литературных практик.

Согласно заявлению российской стороны, проект начался как серия адаптивных работ по реставрации и повторному использованию ряда старых зданий, принадлежащих Центру культуры и исследований имени шейха Ибрагима. Этот проект превратился в комплексную программу, организованную Управлением по культуре и древностям Бахрейна под названием «Жемчужная тропа рыбаков», которая была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2012 году проект освещает историю ловли жемчуга в городе и направлен на то, чтобы сбалансировать демографический состав, побудить местные семьи улучшить окружающую среду и создать общественные и культурные пространства.


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