Венедиктов: В день голосования в Москве возможны провокации

15:58

В Москве 8 сентября в Единый день голосования возможны провокации, полагает глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.«Провокации - это часть любой политической борьбы, - заявил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» журналистам. - Они могут быть в день голосования. У нас есть опыт проверки сообщений. Лучше пусть будет ошибочное сообщение о провокациях, чем не будет сообщения вообще. Мы относимся к этому философски». Напомним, москвичи 8 сентября будут выбирать депутатов столичной городской думы.Кроме того, Венедиктов сообщил, что намерен обратиться в Московскую городскую избирательную комиссию, ЦИК и к городским властям с предложением в будущем проводить сбор подписей в поддержку кандидатов уже в электронном виде. «Со следующего года в Москве будет еще один эксперимент. В Москве начнет развиваться система электронных паспортов. Совмещение электронного паспорта с возможностью сбора электронных подписей, конечно, приведет к тому, что все сервисы, включая сбор подписей кандидатов, если останется такая норма, будут осуществляться электронно. По результатам этого теста мы намерены обратиться в Мосгоризбирком, Центральную избирательную комиссию и к мэру Москвы с тем, чтобы был рассмотрен вопрос об электронном сборе, если будет успех», - сказал главред «Эха Москвы».