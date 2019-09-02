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Китай протестует по поводу введения Америкой новых пошлин

16:30 02.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти выражают Соединенным Штатам решительный протест в связи с введением 1 сентября дополнительных пошлин на продукцию из КНР. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник Минкоммерции Китая.

"Меры по повышению пошлин, предпринятые США, серьезно нарушают консенсус, который был достигнут между лидерами наших стран. Китай выражает по этому поводу свой решительный протест", - отмечается в документе, размещенном на сайте ведомства.

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