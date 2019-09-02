Китай протестует по поводу введения Америкой новых пошлин
16:30 02.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские власти выражают Соединенным Штатам решительный протест в связи с введением 1 сентября дополнительных пошлин на продукцию из КНР. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник Минкоммерции Китая.
"Меры по повышению пошлин, предпринятые США, серьезно нарушают консенсус, который был достигнут между лидерами наших стран. Китай выражает по этому поводу свой решительный протест", - отмечается в документе, размещенном на сайте ведомства.
НОВОСТИ
- 16:52 02.09.2019
- Путин рассказал местным чиновникам, что надо сделать для переизбрания
- 16:25 02.09.2019
- Иск прокуратуры против семьи Проказовых был судом отклонен
- 15:58 02.09.2019
- Венедиктов: В день голосования в Москве возможны провокации
- 15:30 02.09.2019
- Архитектурный проект Королевства Бахрейн получил в России премию "Ага Хана" за 2019 год
- 15:00 02.09.2019
- Ураган "Дориан" на Багамах разрушил и нанес ущерб около 13 тыс. жилых домов
- 14:35 02.09.2019
- Глава Госдепа США едет в Европу для проведения ряда закрытых встреч
- 14:20 02.09.2019
- В каирской больнице умер посол России в Египте
- 14:18 02.09.2019
- Глава штаба ОП Москвы предупредил о возможных провокациях на выборах
- 14:15 02.09.2019
- Путин решил сохранить режим ЧС в Иркутской области до решения вопросов с жильем
- 14:05 02.09.2019
- Более 15 кг наркотиков нашли сотрудники Госавтоинспекции при проверке автомобиля
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать