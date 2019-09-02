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Иск прокуратуры против семьи Проказовых был судом отклонен

16:25 02.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лефортовский суд Москвы отклонил в понедельник иск прокуратуры о лишении родительских прав супругов Дмитрия и Ольги Проказовых, которые 27 июля пришли с ребенком в центр Москвы на несогласованную акцию. Об этом ТАСС сообщил адвокат Максим Пашков.

"Суд постановил отклонить иск прокуратуры", - сказал собеседник агентства. Судебный процесс проходил в закрытом для прессы режиме, так как обсуждались личные данные несовершеннолетнего.

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