Путин рассказал местным чиновникам, что надо сделать для переизбрания

16:52 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин дал региональным чиновникам рекомендации, что необходимо сделать, чтобы быть переизбранными.

"Нужно организовать работу должным образом своих команд и коллективов. Если видите, что вы не справляетесь, найдите оперативную замену, найдите тех, кто хочет работать", - сказал Путин, в ходе совещания о жилищном обеспечении граждан, пострадавших в ходе паводка, произошедшего на территории Иркутской области. Президент подчеркнул, что прекрасно отдает себе отчет в том, что эта работа тяжелая, энергозатратная, при этом не всегда хорошо оплачиваемая.

"Я все понимаю, но это же ваш выбор, вы сами сюда пришли, больше того, еще и избираетесь на эти должности. Вот Юрий Владимирович (Кариха, мэр Тулуна, - прим.ТАСС) будет опять сейчас избираться, - констатировал Путин. - Вот самый легкий способ вам избраться - показать результаты своей работы в этой сложной для города и для людей ситуации".

"Сделайте это!" - поручил Путин.