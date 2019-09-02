Путин рассказал местным чиновникам, что надо сделать для переизбрания
16:52 02.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин дал региональным чиновникам рекомендации, что необходимо сделать, чтобы быть переизбранными.
"Нужно организовать работу должным образом своих команд и коллективов. Если видите, что вы не справляетесь, найдите оперативную замену, найдите тех, кто хочет работать", - сказал Путин, в ходе совещания о жилищном обеспечении граждан, пострадавших в ходе паводка, произошедшего на территории Иркутской области. Президент подчеркнул, что прекрасно отдает себе отчет в том, что эта работа тяжелая, энергозатратная, при этом не всегда хорошо оплачиваемая.
"Я все понимаю, но это же ваш выбор, вы сами сюда пришли, больше того, еще и избираетесь на эти должности. Вот Юрий Владимирович (Кариха, мэр Тулуна, - прим.ТАСС) будет опять сейчас избираться, - констатировал Путин. - Вот самый легкий способ вам избраться - показать результаты своей работы в этой сложной для города и для людей ситуации".
"Сделайте это!" - поручил Путин.
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