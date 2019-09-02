Парусник под флагом США вез 800 кг кокаина - испанские пограничники
17:30 02.09.2019 Источник: Интерфакс
Парусник под американским флагом, груженый 800 кг кокаина, перехвачен испанскими морскими пограничниками в международных водах близ Азорских островов, сообщает испанская телерадиовещательная компания РТВЕ со ссылкой на Управление полиции Канарских островов.
Судно отконвоировано на базу морских пограничников в порт Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Канарские острова). Задержаны трое человек, находившиеся на яхте - русский, серб и мексиканец.
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