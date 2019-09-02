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НОВОСТИ

Китай подал против США иск в ВТО

17:45 02.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти подали иск против США во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с введением американской стороной 1 сентября дополнительных пошлин на продукцию из КНР. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник Минкоммерции Китая.

"1 сентября США ввели дополнительные пошлины в 15% на китайскую продукцию стоимостью 300 млрд долларов. В связи с этим мы подали иск в ВТО, - отмечается в документе, размещенном на сайте ведомства. - Мы будем решительно бороться за свои интересы".

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