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Президент Польши: Следует ли нам вести дела с Россией как обычно? Я полагаю, что ... нет

17:55 02.09.2019 Источник: Интерфакс

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что вопрос о возможном возвращении России в G8 является сложным, поскольку политика Москвы не позволяет вести с ней дела в нормальном русле.

На совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом в понедельник на вопрос журналиста Анджей Дуда заявил, что "это очень сложная тема", и что "ситуация с Россией очень трудна".

"К сожалению, Россия на протяжении последних лет предпринимала такие действия, которые не предпринимает никто из тех, кто уважает международное право, кто желает мира в мире, кто уважает достоинство других стран и народов, и к этому нельзя относиться с безразличием", - продолжил он.

"Следует ли нам вести дела с Россией как обычно? Я полагаю, что при нынешних обстоятельствах - нет", - добавил польский президент.

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