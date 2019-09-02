Президент Польши: Следует ли нам вести дела с Россией как обычно? Я полагаю, что ... нет

17:55 Источник: Интерфакс

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что вопрос о возможном возвращении России в G8 является сложным, поскольку политика Москвы не позволяет вести с ней дела в нормальном русле.

На совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом в понедельник на вопрос журналиста Анджей Дуда заявил, что "это очень сложная тема", и что "ситуация с Россией очень трудна".

"К сожалению, Россия на протяжении последних лет предпринимала такие действия, которые не предпринимает никто из тех, кто уважает международное право, кто желает мира в мире, кто уважает достоинство других стран и народов, и к этому нельзя относиться с безразличием", - продолжил он.

"Следует ли нам вести дела с Россией как обычно? Я полагаю, что при нынешних обстоятельствах - нет", - добавил польский президент.