К поискам труднодоступных запасов нефти Белоруссия может привлечь США
18:10 02.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ПО "Белоруснефть" намерено привлечь к разработке трудноизвлекаемых запасов специалистов американской компании Miller&Lents. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе "Белоруснефти" по итогам визита председателя совета директоров компании Miller&Lents Роберта Оберста в Гомель.
Речь идет о применении новой методики многостадийного гидроразрыва пласта, которая называется Plug and Perf. Данная технология имеет преимущества перед другими методиками добычи трудноизвлекаемых запасов нефти.
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