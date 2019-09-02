К поискам труднодоступных запасов нефти Белоруссия может привлечь США

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ПО "Белоруснефть" намерено привлечь к разработке трудноизвлекаемых запасов специалистов американской компании Miller&Lents. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе "Белоруснефти" по итогам визита председателя совета директоров компании Miller&Lents Роберта Оберста в Гомель.

Речь идет о применении новой методики многостадийного гидроразрыва пласта, которая называется Plug and Perf. Данная технология имеет преимущества перед другими методиками добычи трудноизвлекаемых запасов нефти.