Арест брата Асада связали с Россией
17:52 02.09.2019 Источник: НГ-Online
В истории вокруг предполагаемого ареста одного из богатейших людей Сирии, двоюродного брата президента страны Рами Махлуфа появилась «российская» версия. По словам источников британского издания Times, возможное задержание предпринимателя произошло после требования о возврате долгов со стороны России.
Махлуф был помещен под домашний арест, сообщили ранее арабские СМИ. Утверждалось, что часть его активов сирийское правительство приняло решение присвоить. По словам Times, задержаны ближайшие родственники Махлуфа. Если поначалу причиной столь жестких мер источники арабских изданий называли борьбу за влияние в высших эшелонах сирийской власти, то сейчас появилось другое объяснение.
Арестованные активы родственника сирийского лидера, передаёт Times, будут направлены на погашение задолженности перед российской стороной, которая, по этой версии, потребовала от официального Дамаска расплатиться по всем кредитам уже этой осенью.
Примечательно, что Махлуфа считали одним из покровителей проиранских иррегулярных формирований в Сирии, и его предполагаемое задержание может указывать на борьбу с влиянием Тегерана внутри правительственных армейских структур.
Игорь Субботин
НОВОСТИ
- 18:30 02.09.2019
- Париж ведет с Тегераном переговоры о продаже иранской нефти - МИД Ирана
- 18:10 02.09.2019
- К поискам труднодоступных запасов нефти Белоруссия может привлечь США
- 17:55 02.09.2019
- Президент Польши: Следует ли нам вести дела с Россией как обычно? Я полагаю, что ... нет
- 17:45 02.09.2019
- Китай подал против США иск в ВТО
- 17:30 02.09.2019
- Парусник под флагом США вез 800 кг кокаина - испанские пограничники
- 16:52 02.09.2019
- Путин рассказал местным чиновникам, что надо сделать для переизбрания
- 16:30 02.09.2019
- Китай протестует по поводу введения Америкой новых пошлин
- 16:25 02.09.2019
- Иск прокуратуры против семьи Проказовых был судом отклонен
- 15:58 02.09.2019
- Венедиктов: В день голосования в Москве возможны провокации
- 15:30 02.09.2019
- Архитектурный проект Королевства Бахрейн получил в России премию "Ага Хана" за 2019 год
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать