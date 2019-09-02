Арест брата Асада связали с Россией

17:52 Источник: НГ-Online

В истории вокруг предполагаемого ареста одного из богатейших людей Сирии, двоюродного брата президента страны Рами Махлуфа появилась «российская» версия. По словам источников британского издания Times, возможное задержание предпринимателя произошло после требования о возврате долгов со стороны России.

Махлуф был помещен под домашний арест, сообщили ранее арабские СМИ. Утверждалось, что часть его активов сирийское правительство приняло решение присвоить. По словам Times, задержаны ближайшие родственники Махлуфа. Если поначалу причиной столь жестких мер источники арабских изданий называли борьбу за влияние в высших эшелонах сирийской власти, то сейчас появилось другое объяснение.

Арестованные активы родственника сирийского лидера, передаёт Times, будут направлены на погашение задолженности перед российской стороной, которая, по этой версии, потребовала от официального Дамаска расплатиться по всем кредитам уже этой осенью.

Примечательно, что Махлуфа считали одним из покровителей проиранских иррегулярных формирований в Сирии, и его предполагаемое задержание может указывать на борьбу с влиянием Тегерана внутри правительственных армейских структур.

Игорь Субботин