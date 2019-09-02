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Париж ведет с Тегераном переговоры о продаже иранской нефти - МИД Ирана

18:30 02.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры Тегерана и Парижа ведутся по поводу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и касаются в том числе продажи иранской нефти. Об этом заявил в понедельник на брифинге глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Президент [Франции Эмманюэль] Макрон за последние недели провел несколько телефонных переговоров с президентом [Ирана Хасаном] Роухани насчет того, как европейцы могли бы выполнить свои обязательства по СВПД. Есть 11 обязательств, мы пока сконцентрировались на двух, - сказал Зариф. - Эти два обязательства касаются продажи иранской нефти и возврата выручки, касающейся ее продажи".

Дипломат указал, что переговоры Тегерана с французами касаются именно иранской нефти и получения Ираном денег от ее продажи.

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