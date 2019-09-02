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Если США откажется поставить F-35, Турция будет искать альтернативы

19:30 02.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция будет вынуждена искать альтернативы американским истребителям - бомбардировщикам пятого поколения F-35, если они не будут переданы республике. Об этом сообщил в понедельник Омер Челик, пресс-секретарь Партии справедливости и развития, которую возглавляет президент Турции Тайип Эрдоган.

"Конечно, мы бы предпочли получить истребители F-35. Наши союзники должны быть заинтересованы в том, чтобы Турция была сильной страной. Однако, если будет применено блокирование передачи уже приобретенных самолетов, то мы будем вынуждены искать альтернативные варианты", - отметил Челик, отвечая на вопрос журналиста о готовности приобрести истребители у России.

Дискуссия о том, что Турция может рассматривать вопрос о покупке российских истребителей, активизировалась после визита Эрдогана в Москву 27 августа. Во время посещения авиасалона МАКС-2019 вместе с российским лидером Владимиром Путиным Эрдоган проявил интерес к боевым самолетам ОКБ Сухого. После этого он заявил со словами "почему бы и нет", что не исключает возможность покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35.

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