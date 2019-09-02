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В Берлине прошла неформальная встреча Мааса с Пристайко - МИД ФРГ

20:30 02.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В МИД ФРГ подтвердили неформальную встречу между главой ведомства Хайко Маасом и его новым украинским коллегой Вадимом Пристайко, которая состоялась в понедельник в Берлине. Об этом сообщил корр. ТАСС представитель германского министерства.

"Глава МИД Маас встретился сегодня в неформальной обстановке с назначенным украинским министром иностранных дел Пристайко", - отметил собеседник агентства, не приведя подробностей.

В столице ФРГ на сегодня была намечена встреча внешнеполитических советников "нормандской четверки", в которой должен был принимать участие и Пристайко. Представитель МИД ФРГ Мария Адебар пояснила его участие в переговорах тем, что ранее он представлял Украину именно в качестве советника президента.

"В действительности украинский министр иностранных дел является участником этой встречи в своей функции советника президента", - сказала она. "Если дело дойдет до неформальной встречи главы МИД ФРГ с ним, то Пристайко будет это делать не в функции главы МИД", - добавила Адебар.

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