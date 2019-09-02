Дату выхода Великобритании из ЕС могут перенести на 31 января 2020 года

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Палаты общин парламента Великобритании потребуют от правительства отсрочить крайнюю дату выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на 31 января 2020 года, если соглашения об условиях Brexit не будет принято парламентом до 19 октября или если правительство не получит специального разрешения законодательного органа на выход из евросообщества без сделки. Об этом стало известно в понедельник после того, как депутат от оппозиционной Лейбористской партии Хилари Бенн опубликовал в "Твиттере" текст законодательной инициативы.

"Законопроект дает правительству время для достижения нового соглашения с Евросоюзом на заседании Евросовета в следующем месяце или запроса специального разрешения парламента на выход из ЕС без сделки. Однако если ни одно из этих двух условий не будет выполнено до 19 октября, то есть на следующий день после завершения заседания Евросовета, то премьер-министр должен направить письмо председателю Европейского совета с просьбой продлить действие статьи 50 Лиссабонского договора до 31 января 2020 года", - говорится в тексте законопроекта.



