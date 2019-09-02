США и Польша подписали декларацию о "безопасности создания сетей пятого поколения"
22:30 02.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белый дом признал, что подписанная в понедельник в Варшаве вице-президентом США Майклом Пенсом и премьер-министром Польши Матеушем Моравецким декларация о "безопасности создания сетей пятого поколения" направлена на противодействие Китаю.
Пресс-пул, сопровождающий вице-президента в поездке в Польшу и Ирландию, цитирует руководителя его аппарата Марка Шорта: "Мы должны вместе предотвращать [попытки] Коммунистической партии Китая с помощью предприятий как Huawei ("Хуавэй") собирать разведывательную информацию для китайских военных и спецслужб".
Как отмечается в подписанном документе, Польша и США "декларируют стремление укреплять сотрудничество в области 5G". "Защита этой сети нового поколения от нарушений в работе, манипуляций, а также обеспечение приватности и индивидуальных свобод гражданам Польши и США имеют фундаментальное значение", - говорится в декларации.
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