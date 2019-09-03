Около трети населения РФ допускают вероятность протестов политического характера - опрос

08:15 Источник: Интерфакс

Вероятность проведения протестных акций в форме митингов или забастовок с требованиями политического характера допускают около трети населения РФ (30%), свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

При этом, по данным социологов, лично участвовать в политических протестах готовы 20% сограждан.

Исследование показало, что примерно сопоставимое количество россиян (34%) допускают вероятность проведения протестных акций с требованиями социально-экономического характера, в частности, против падения уровня жизни. Лично участвовать в таких акциях, согласно опросу, выражают готовность 27% респондентов.