Воздух в Москве 3 сентября прогреется до 25С

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Теплая и сухая погода с температурой до плюс 25 градусов ожидается в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 23-25 градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до плюс 12 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.