Северная Корея обвинила южан в лицемерии и срыве диалога
08:12 03.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
КНДР подвергла критике Республику Корея, обвинив ее в лицемерии и подрыве межкорейского диалога. С таким заявлением выступил во вторник близкий к правительству портал "Уриминчжоккири".
Издание напоминает, что Сеул провел совместные военные учения с США и закупил новые вооружения, включая самолеты- невидимки F-35A. "Южнокорейские власти лицемерно и нагло прикидываются невинными, говоря о "диалоге" и "реализации межкорейских соглашений", после совершенного ими подрыва отношений Севера и Юга", - отмечается в статье.
"Мы уже объявили, что нам более не о чем разговаривать с южнокорейскими властями или садиться с ними за стол переговоров. Министерству объединения [Республики Корея] следует крепко размыслить над этим, прежде чем разглагольствовать о "диалоге", - подчеркивает сайт.
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