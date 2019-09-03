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Президент Ирана: Мы не пойдем на двусторонние переговоры с США...

09:15 03.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ответ руководства Ирана на предложения о начале двусторонних переговорах с США по ядерной сделке был и остается отрицательным. Об этом во вторник заявил президент страны Хасан Роухани.

"Мы не пойдем на двусторонние переговоры с США. Наш ответ всегда был и остается отрицательным", - приводятся слова Роухани на официальном сайте президента Ирана.

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