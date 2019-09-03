Дата саммита глав стран "нормандской четверки" на встрече помощников не определена - СМИ

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощники лидеров "нормандской четверки" на встрече в Берлине в понедельник не согласовали конкретную дату саммита, но существенно продвинулись в дискуссии. Об этом сообщил журналистам близкий к переговорному процессу по урегулированию ситуации на востоке Украины директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Насколько мне известно, вчера помощники лидеров "нормандской четверки" не согласовали конкретную дату саммита, - сказал он. - Они обсудили условия, при которых саммит может состояться".

"В целом, возможность возобновления работы нормандского формата приветствуется всеми сторонами, - подытожил эксперт. - Работа будет продолжена как на уровне помощников лидеров, так и в Контактной группе".