Дата саммита глав стран "нормандской четверки" на встрече помощников не определена - СМИ
09:45 03.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Помощники лидеров "нормандской четверки" на встрече в Берлине в понедельник не согласовали конкретную дату саммита, но существенно продвинулись в дискуссии. Об этом сообщил журналистам близкий к переговорному процессу по урегулированию ситуации на востоке Украины директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
"Насколько мне известно, вчера помощники лидеров "нормандской четверки" не согласовали конкретную дату саммита, - сказал он. - Они обсудили условия, при которых саммит может состояться".
"В целом, возможность возобновления работы нормандского формата приветствуется всеми сторонами, - подытожил эксперт. - Работа будет продолжена как на уровне помощников лидеров, так и в Контактной группе".
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