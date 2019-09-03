Экс-спикер украинской Рады Парубий попал под расследование ГБР

10:41 Источник: Газета.Ru

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на Госбюро.

Как отмечается, Парубий подозревается в препятствии осуществления избирательного права или права участвовать в референдуме. Ему грозит до пяти лет лишения свободы по части 4 статьи 157 Уголовного кодекса Украины.