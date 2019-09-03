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Лукашенко сообщил, почему Беларусь "полностью наглухо закрыла" границу с Украиной

11:05 03.09.2019 Источник: Интерфакс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего из этой страны потока оружия.

"Мы вынуждены были со своими братьями, близким людьми (с Украиной - ИФ) полностью закрыть границу наглухо, еще больше чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один", - заявил Лукашенко, выступая во вторник в Минске на международной антитеррористической конференции высокого уровня.

По его словам, белорусская сторона была вынуждена радикально усилить пограничный контроль с Украиной из-за потока оружия из этой страны. "Хлынул поток оружия. Ну, а там где оружие в руках у обычных людей и особенно ... националистически настроенных - жди терроризма", - сказал президент.

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