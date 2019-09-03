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НОВОСТИ

Депутаты Верховной Рады Украины теперь не имеют неприкосновенности

11:55 03.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада внесла изменение в Конституцию Украины, лишив депутатов неприкосновенности. Соответствующее решение во вторник поддержали 373 парламентария при 300 минимально необходимых.

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