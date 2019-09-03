Прорыва по мирному договору России и Японии не ожидается - МИД РФ
12:15 03.09.2019 Источник: Интерфакс
Россия не ожидает прорыва в вопросе заключения мирного договора с Японией в связи с планируемой "на полях" Восточного экономического форума встречей президента РФ Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ, сообщил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"Процесс переговорный продолжается. Я бы не стал ожидать прорывов, потому что процесс длительный, он, совершенно очевидно, займет много времени. Пока позиции сторон существенно расходятся, мы будем продолжать кропотливый диалог с японской стороной по тем различиям, которые есть", - сказал Моргулов журналистам во вторник.
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