Прорыва по мирному договору России и Японии не ожидается - МИД РФ

12:15 Источник: Интерфакс

Россия не ожидает прорыва в вопросе заключения мирного договора с Японией в связи с планируемой "на полях" Восточного экономического форума встречей президента РФ Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ, сообщил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Процесс переговорный продолжается. Я бы не стал ожидать прорывов, потому что процесс длительный, он, совершенно очевидно, займет много времени. Пока позиции сторон существенно расходятся, мы будем продолжать кропотливый диалог с японской стороной по тем различиям, которые есть", - сказал Моргулов журналистам во вторник.