0
0
0
НОВОСТИ

Прорыва по мирному договору России и Японии не ожидается - МИД РФ

12:15 03.09.2019 Источник: Интерфакс

Россия не ожидает прорыва в вопросе заключения мирного договора с Японией в связи с планируемой "на полях" Восточного экономического форума встречей президента РФ Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ, сообщил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Процесс переговорный продолжается. Я бы не стал ожидать прорывов, потому что процесс длительный, он, совершенно очевидно, займет много времени. Пока позиции сторон существенно расходятся, мы будем продолжать кропотливый диалог с японской стороной по тем различиям, которые есть", - сказал Моргулов журналистам во вторник.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:35 03.09.2019
Моргулов: США и талибы хотят присутствия России на подписании договоренностей
0
41
11:55 03.09.2019
Депутаты Верховной Рады Украины теперь не имеют неприкосновенности
0
108
11:15 03.09.2019
Блогера Владислава Синицу суд приговорил к пяти годам колонии
0
171
11:05 03.09.2019
Лукашенко сообщил, почему Беларусь "полностью наглухо закрыла" границу с Украиной
0
241
10:41 03.09.2019
Экс-спикер украинской Рады Парубий попал под расследование ГБР
0
203
09:45 03.09.2019
Дата саммита глав стран "нормандской четверки" на встрече помощников не определена - СМИ
0
266
09:15 03.09.2019
Президент Ирана: Мы не пойдем на двусторонние переговоры с США...
0
256
08:37 03.09.2019
На блокаде Крыма Украина теряет примерно миллиард долл в год - эксперт
0
324
08:20 03.09.2019
Стали известны некоторые характеристики перспективного космического корабля "Федерация"
0
345
08:15 03.09.2019
Около трети населения РФ допускают вероятность протестов политического характера - опрос
0
326

Возврат к списку