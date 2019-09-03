Моргулов: США и талибы хотят присутствия России на подписании договоренностей

12:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и движение "Талибан" (запрещено в РФ) настаивают, чтобы Россия в том или ином качестве присутствовала при возможном подписании договоренностей, над которыми стороны сейчас работают. Об этом заявил журналистам во вторник заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы, во-первых, должны сначала понять, когда будет договоренность, в чем ее суть будет состоять. Действительно, не исключается, причем по настоянию обеих сторон - участниц переговоров, что Россия будет в том или ином качестве присутствовать при подписании документа, опять-таки если и когда он будет согласован", - сказал он. Моргулов добавил, что присутствовать при возможном подписании может "не только Россия, но еще и ряд других государств".