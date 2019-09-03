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Против пяти участников неразрешенной акции 27 июля СК дела прекратил

13:02 03.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет прекратил уголовное дело о массовых беспорядках в отношении пяти участников несанкционированной акции в Москве 27 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственный комитет РФ по результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками, произошедшими в Москве 27 июля, пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева. Уголовное преследование в отношении названных лиц прекращено, избранные им меры пресечения отменены", - сообщили в СК.

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