Курс доллара перешагнул отметку в 67 руб

13:49 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск. В последний раз доллар превышал отметку в 67 рублей 20 августа 2019 года.