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НОВОСТИ

Курс доллара перешагнул отметку в 67 руб

13:49 03.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск. В последний раз доллар превышал отметку в 67 рублей 20 августа 2019 года.

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