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НОВОСТИ

Появился первый осужденный в связи с событиями в центре Москвы 27 июля

14:00 03.09.2019 Источник: Интерфакс

Тверской суд Москвы приговорил к трем колонии общего режима Ивана Подкопаева за нападение на сотрудников Росгвардии на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд приговорил: признать Подкопаева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для здоровья), и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - огласил приговор судья Александр Меркулов во вторник.

Дело Подкопаева было рассмотрено в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку он признал вину и раскаялся в содеянном. Процесс занял около одного часа. Подкопаев стал первым осужденным в связи с событиями в центре Москвы 27 июля.

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