В Huawei заявили, что власти США запугивают ее сотрудников и организуют кибератаки

14:20 Источник: Интерфакс

Китайская Huawei Technologies Co. обвинила правительство США в организации кампании, направленной на запугивание ее сотрудников, и осуществлении кибератак.

По мнению крупнейшей китайской технологической компании, власти США дали указание правоохранительным органам угрожать ее сотрудникам и пытаться на них повлиять. В заявлении компании, на которое ссылается агентство Bloomberg, также говорится, что США осуществили атаки на ее сети.