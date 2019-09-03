В Huawei заявили, что власти США запугивают ее сотрудников и организуют кибератаки
14:20 03.09.2019 Источник: Интерфакс
Китайская Huawei Technologies Co. обвинила правительство США в организации кампании, направленной на запугивание ее сотрудников, и осуществлении кибератак.
По мнению крупнейшей китайской технологической компании, власти США дали указание правоохранительным органам угрожать ее сотрудникам и пытаться на них повлиять. В заявлении компании, на которое ссылается агентство Bloomberg, также говорится, что США осуществили атаки на ее сети.
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