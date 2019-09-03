Россияне указывают на США как на главный источник терроризма - опрос

14:45

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса, приуроченного ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.



За последние восемь лет выросла доля россиян, считающих, что уровень мировой угрозы со стороны международного терроризма снизился (14% в 2011 г. и 38% в 2019 г.) и уменьшилось число сторонников мнения о том, что он, напротив, увеличился (37% в 2010, 34% в 2011, 30% в 2019). При этом доля тех, кто отмечает значительное усиление угрозы терроризма, выросла с 9% в 2011 г. до 15% в 2019 г., - говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ. Более трети россиян высказались об ослаблении угрозы миру со стороны международного терроризма (38%).

Говоря о возможных источниках угрозы терроризма для россиян, 15% опрошенных полагают, что она исходит от США, каждый десятый (11%), что от ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). Также 8% видят в качестве источника террористических угроз иные исламские группировки, столько же – украинских националистов (8%), 7% – прочие террористические организации.При этом почти каждый десятый (8%) не видит террористической угрозы в отношении российских граждан.

