0
0
78
НОВОСТИ

Зеленский об отмене депутатской неприкосновенности: Мы строим новую Украину, не переключайтесь!

15:00 03.09.2019 Источник: Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский заверяет, что депутаты Верховной Рады больше не будут прятаться от закона в парламенте после отмены депутатской неприкосновенности.

"Вступая в должность президента, я говорил: наша национальная идея - объединившись, сделать невозможно. Сегодня мы получили подтверждение. 373 голоса за то, что считалось невозможным более 20 лет - отмену депутатской неприкосновенности", - написал он на своей странице в фейсбуке, комментируя итоги голосования во вторник за отмену депутатской неприкосновенности.

"Спасибо депутатам от имени украинского народа. Спасибо всем украинцам, которые поверили нашей команде, - мы сегодня доказали, что вас не подведем. Мы получили парламент, в котором депутаты не будут прятаться от закона, и общество, в котором отныне не будет "касты неприкосновенных", - подчеркнул он.

Президент указал, что "это только начало": "Мы строим новую Украину, не переключайтесь!"

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:39 03.09.2019
Стало известно, каких кандидатов поддержал Лановой на выборах в Мосгордуму
0
52
15:30 03.09.2019
Американский дрон разведал обстановку на Донбассе и не далеко от границ РФ
0
64
15:12 03.09.2019
На Северном Кавказе потерпел аварию штурмовик Су-25УБ ВКС России
0
95
14:45 03.09.2019
Россияне указывают на США как на главный источник терроризма - опрос
0
124
14:20 03.09.2019
В Huawei заявили, что власти США запугивают ее сотрудников и организуют кибератаки
0
146
14:00 03.09.2019
Появился первый осужденный в связи с событиями в центре Москвы 27 июля
0
167
13:49 03.09.2019
Курс доллара перешагнул отметку в 67 руб
0
217
13:02 03.09.2019
Против пяти участников неразрешенной акции 27 июля СК дела прекратил
0
250
12:35 03.09.2019
Моргулов: США и талибы хотят присутствия России на подписании договоренностей
0
291
12:15 03.09.2019
Прорыва по мирному договору России и Японии не ожидается - МИД РФ
0
294

Возврат к списку