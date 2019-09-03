Зеленский об отмене депутатской неприкосновенности: Мы строим новую Украину, не переключайтесь!

15:00 Источник: Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский заверяет, что депутаты Верховной Рады больше не будут прятаться от закона в парламенте после отмены депутатской неприкосновенности.

"Вступая в должность президента, я говорил: наша национальная идея - объединившись, сделать невозможно. Сегодня мы получили подтверждение. 373 голоса за то, что считалось невозможным более 20 лет - отмену депутатской неприкосновенности", - написал он на своей странице в фейсбуке, комментируя итоги голосования во вторник за отмену депутатской неприкосновенности.

"Спасибо депутатам от имени украинского народа. Спасибо всем украинцам, которые поверили нашей команде, - мы сегодня доказали, что вас не подведем. Мы получили парламент, в котором депутаты не будут прятаться от закона, и общество, в котором отныне не будет "касты неприкосновенных", - подчеркнул он.

Президент указал, что "это только начало": "Мы строим новую Украину, не переключайтесь!"