Зеленский об отмене депутатской неприкосновенности: Мы строим новую Украину, не переключайтесь!
15:00 03.09.2019 Источник: Интерфакс
Президент Украины Владимир Зеленский заверяет, что депутаты Верховной Рады больше не будут прятаться от закона в парламенте после отмены депутатской неприкосновенности.
"Вступая в должность президента, я говорил: наша национальная идея - объединившись, сделать невозможно. Сегодня мы получили подтверждение. 373 голоса за то, что считалось невозможным более 20 лет - отмену депутатской неприкосновенности", - написал он на своей странице в фейсбуке, комментируя итоги голосования во вторник за отмену депутатской неприкосновенности.
"Спасибо депутатам от имени украинского народа. Спасибо всем украинцам, которые поверили нашей команде, - мы сегодня доказали, что вас не подведем. Мы получили парламент, в котором депутаты не будут прятаться от закона, и общество, в котором отныне не будет "касты неприкосновенных", - подчеркнул он.
Президент указал, что "это только начало": "Мы строим новую Украину, не переключайтесь!"
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