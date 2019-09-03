Американский дрон разведал обстановку на Донбассе и не далеко от границ РФ

15:30 Источник: Интерфакс

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk во вторник совершил пятичасовой разведывательный полет у линии разграничения в Донбассе, в ходе которого он несколько раз приближался к российским границам, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний американский беспилотник с бортовым номером 11-2048, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, начиная с 09:18 мск, часами курсировал вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве на высоте около 16 тыс. метров.

При этом в ходе выполнения задания беспилотник, совершил четыре подлета на расстояние 36-53 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России. В то время он находился в районе города Старобельска Луганской области.