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На Северном Кавказе потерпел аварию штурмовик Су-25УБ ВКС России

15:12 03.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Штурмовик Су-25УБ ВКС РФ потерпел аварию на Северном Кавказе, два летчика катапультировались, их судьба пока неизвестна. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в силовых структурах региона.

"Потерпел аварию Су-25УБ, полеты проводились с аэродрома Буденновск. На поиски двух катапультировавшихся пилотов вылетел вертолет, их судьба пока неизвестна", - сказал собеседник агентства.

В Минобороны информацию подтвердили. "3 сентября при выполнении планового учебно- тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел аварию самолет Су-25УБ. В настоящее время специалисты поисково-спасательной службы осуществляют поиск двух летчиков. Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет", - сообщили в военном ведомстве.

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