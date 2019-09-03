Путин поручил правительству определить нормы минимальной зарплаты медиков

16:31 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 октября опередить нормативы минимального должностного оклада медиков. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам совещания по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, которое состоялось 20 августа.

Также кабмину предстоит до 1 октября представить предложения о совершенствовании отраслевой системы оплаты труда медицинских работников, предусмотрев при этом единую структуру заработной платы медицинских работников на всей территории страны, единые правила установления в системе здравоохранения надбавок медицинским работникам, в том числе надбавок стимулирующего характера, и максимально допустимый для медицинских работников, в том числе первичного звена здравоохранения, уровень совместительства.