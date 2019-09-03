В Антверпене взрывом уничтожено три малоэтажных жилых дома
17:00 03.09.2019 Источник: Интерфакс
Взрыв, произошедший во вторник в Вилрейке - округе Антверпена, практически снес три малоэтажных дома, сообщил бельгийский телеканал RTBF.
Канал отмечает, что точная причина взрыва еще не названа, и в то же время приводит слова бургомистра Антверпена Барта де Вевера о "страшном взрыве газа".
Пожарные освободили из-под обломков двух человек, которые были в тяжелом состоянии переданы медикам. Затем обнаружили живым еще одного. Спасатели допускают, что под руинами разрушенных домов могут оказаться и другие люди, так как после взрыва по меньшей мере два человека считались пропавшими.
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