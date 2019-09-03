В "Шереметьево" два самолета столкнулись крыльями при буксировке - СМИ

17:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два самолета столкнулись крыльями в столичном аэропорту Шереметьево, проводится эвакуация пассажиров. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в авиационных службах.

"Только что в Шереметьево на взлетно-посадочной [полосе] столкнулись два самолета. Пассажиров сейчас эвакуируют, лайнеры осматривают техники. В результате инцидента никто не пострадал", - сообщил собеседник агентства.

Как уточнил источник, самолеты авиакомпаний Royal Flight и "Аэрофлот" при буксировке столкнулись крыльями по касательной.