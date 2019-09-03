0
0
29
НОВОСТИ

В "Шереметьево" два самолета столкнулись крыльями при буксировке - СМИ

17:15 03.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два самолета столкнулись крыльями в столичном аэропорту Шереметьево, проводится эвакуация пассажиров. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в авиационных службах.

"Только что в Шереметьево на взлетно-посадочной [полосе] столкнулись два самолета. Пассажиров сейчас эвакуируют, лайнеры осматривают техники. В результате инцидента никто не пострадал", - сообщил собеседник агентства.

Как уточнил источник, самолеты авиакомпаний Royal Flight и "Аэрофлот" при буксировке столкнулись крыльями по касательной.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:25 03.09.2019
Спасатели нашли упавший Су-25, но летчиков пока нет
0
17
17:00 03.09.2019
В Антверпене взрывом уничтожено три малоэтажных жилых дома
0
65
16:31 03.09.2019
Путин поручил правительству определить нормы минимальной зарплаты медиков
0
114
15:39 03.09.2019
Стало известно, каких кандидатов поддержал Лановой на выборах в Мосгордуму
0
201
15:30 03.09.2019
Американский дрон разведал обстановку на Донбассе и не далеко от границ РФ
0
207
15:12 03.09.2019
На Северном Кавказе потерпел аварию штурмовик Су-25УБ ВКС России
0
227
15:00 03.09.2019
Зеленский об отмене депутатской неприкосновенности: Мы строим новую Украину, не переключайтесь!
0
214
14:45 03.09.2019
Россияне указывают на США как на главный источник терроризма - опрос
0
224
14:20 03.09.2019
В Huawei заявили, что власти США запугивают ее сотрудников и организуют кибератаки
0
234
14:00 03.09.2019
Появился первый осужденный в связи с событиями в центре Москвы 27 июля
0
249

Возврат к списку