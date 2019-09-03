Спасатели нашли упавший Су-25, но летчиков пока нет
17:25 03.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прибывшие на место крушения учебно- боевого штурмовика Су-25 участники спасательных работ не обнаружили в кабине летчиков, поиски продолжаются. Об этом во вторник сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах.
"Самолет нашли, в кабине летчиков нет. Пока только такая информация", - сказал собеседник, добавив, что поиски, по его данным, продолжаются.
НОВОСТИ
- 17:15 03.09.2019
- В "Шереметьево" два самолета столкнулись крыльями при буксировке - СМИ
- 17:00 03.09.2019
- В Антверпене взрывом уничтожено три малоэтажных жилых дома
- 16:31 03.09.2019
- Путин поручил правительству определить нормы минимальной зарплаты медиков
- 15:39 03.09.2019
- Стало известно, каких кандидатов поддержал Лановой на выборах в Мосгордуму
- 15:30 03.09.2019
- Американский дрон разведал обстановку на Донбассе и не далеко от границ РФ
- 15:12 03.09.2019
- На Северном Кавказе потерпел аварию штурмовик Су-25УБ ВКС России
- 15:00 03.09.2019
- Зеленский об отмене депутатской неприкосновенности: Мы строим новую Украину, не переключайтесь!
- 14:45 03.09.2019
- Россияне указывают на США как на главный источник терроризма - опрос
- 14:20 03.09.2019
- В Huawei заявили, что власти США запугивают ее сотрудников и организуют кибератаки
- 14:00 03.09.2019
- Появился первый осужденный в связи с событиями в центре Москвы 27 июля
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать