Спасатели нашли упавший Су-25, но летчиков пока нет

17:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прибывшие на место крушения учебно- боевого штурмовика Су-25 участники спасательных работ не обнаружили в кабине летчиков, поиски продолжаются. Об этом во вторник сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах.

"Самолет нашли, в кабине летчиков нет. Пока только такая информация", - сказал собеседник, добавив, что поиски, по его данным, продолжаются.