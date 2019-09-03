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ЦИК заинтересовался "умным голосованием" Навального на предмет законности

17:55 03.09.2019 Источник: Интерфакс

Секретарь Центризбиркома Майя Гришина сообщила, что в комиссии знают о проекте "Умное голосование" оппозиционера Алексея Навального и намерены его изучить с точки зрения законности.

"Мы слышали об "Умном голосовании". Будем изучать. Все всегда в деталях кроется, нельзя дать однозначную оценку, не владея конкретной ситуацией", - сказала "Интерфаксу" Гришина, отвечая на вопрос, законны ли рекомендации оппозиционера по голосованию на выборах в Мосгордуму с точки зрения избирательного законодательства.

Во вторник команда Навального представила проект "Умное голосование". Он содержит рекомендации избирателям по голосованию на предстоящих в столице выборах в Московскую городскую думу.

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